الإصابة تحرم منتخب التشيك من باتريك شيك أمام بولندا ومولدوفا

تقرر استبعاد باتريك شيك من قائمة منتخب التشيك، الذي يستعد لبدء مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم ألأوروبية (يورو 2024)، بسبب معاناته من مشكلة في الفخذ.

وذكرت تقارير إخبارية أن شيك سيغيب عن لقاء فريقه بايرليفركوزن ضد بايرن ميونخ، يوم الأحد القادم، في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) بداعي الإصابة.

وغاب شيك - 27 عاما - عن مباراة ليفركوزن ضد مضيفه فرينكفاروش المجري في إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، أقيمت مساء الخميس، بسبب معاناته من الإصابة.

وأشار الاتحاد التشيكي لكرة القدم في بيان إلى أن شيك سيغيب عن مباراتي منتخب بلاده ضد بولندا ومولدوفا يومي 24 و27 مارس الجاري.