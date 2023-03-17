 الإصابة تحرم منتخب التشيك من باتريك شيك أمام بولندا ومولدوفا - بوابة الشروق
الجمعة 17 مارس 2023 4:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

الإصابة تحرم منتخب التشيك من باتريك شيك أمام بولندا ومولدوفا

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 3:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 3:03 ص

تقرر استبعاد باتريك شيك من قائمة منتخب التشيك، الذي يستعد لبدء مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم ألأوروبية (يورو 2024)، بسبب معاناته من مشكلة في الفخذ.

وذكرت تقارير إخبارية أن شيك سيغيب عن لقاء فريقه بايرليفركوزن ضد بايرن ميونخ، يوم الأحد القادم، في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) بداعي الإصابة.

وغاب شيك - 27 عاما - عن مباراة ليفركوزن ضد مضيفه فرينكفاروش المجري في إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، أقيمت مساء الخميس، بسبب معاناته من الإصابة.

وأشار الاتحاد التشيكي لكرة القدم في بيان إلى أن شيك سيغيب عن مباراتي منتخب بلاده ضد بولندا ومولدوفا يومي 24 و27 مارس الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك