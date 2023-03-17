مباحثات تونسية أمريكية لتعزيز التعاون وإيجاد مقاربة شاملة لقضية الهجرة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج نبيل عمّار ونائبة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، ضرورة إيجاد مقاربة شاملة وتشاركية لقضية الهجرة؛ تتلازم فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية - في بيان مساء اليوم الخميس، أن عمّار وعزرا زيا ناقشا سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي، وأكدا أهمية المحافظة على حوار دائم وتشاور بناء بين الجانبين.

وخلال اللقاء، قامت المسئولة الأمريكية، بتقديم مرشحة بلادها لمنصب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، خلال الانتخابات التي ستجري بجنيف، خلال منتصف مايو القادم.