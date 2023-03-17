مدرب يوفنتوس يشدد على أهمية التأهل لدور الـ8 بالدوري الأوروبي قبل مواجهة انتر

شدد ماسيمليانو أليجري، مدرب فريق يوفنتوس، على أهمية تأهل فريقه لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي، خاصة قبل المواجهة المرتقبة ضد إنتر في بطولة الدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس 2 / صفر على مضيفه فرايبورج الألماني، اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، ليواصل مسيرته في البطولة القارية، بعدما سبق أن تغلب 1 / صفر على منافسه في مباراة الذهاب، التي جرت يوم الخميس الماضي بمدينة تورينو الإيطالية.

وأحرز دوشان فلاهوفيتش الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، تلقى على اثرها مانويل جولد، لاعب فرايبورج، بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وأضاف فيديريكو كييزا الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وصرح أليجري عقب المباراة، التي جرت بملعب (يوروبا بارك) "كان من المهم التأهل ولعبنا بشكل جيد في الشوط الأول."

وأضاف مدرب يوفنتوس "لكن بالنظر إلى الشوط الثاني، فكان يتعين علينا التحسن. ارتكبنا أخطاء فنية واخترنا التمريرات الخاطئة".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة من العيار الثقيل ضد مضيفه إنتر، يوم الأحد القادم، في الدوري الإيطالي، حيث يأمل فريق (السيدة العجوز) في مواصلة نتائجه الجيدة بالمسابقة المحلية، أملا في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب البطولة، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وعوقب يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري المحلي بسبب إدانة مسؤوليه في ارتكاب انتهاكات متعلقة بصفقات انتقال اللاعبين، مما تسبب في تراجعه للمركز السابع حاليا في ترتيب البطولة، بفارق 10 نقاط خلف ميلان، صاحب المركز الرابع، قبل 12 مرحلة على نهاية الموسم.