بريطانيا: ملتزمون بتحسين الوصول للقاحات آمنة وفعالة لمكافحة الأوبئة العالمية

أكدت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ستظل ملتزمة بتحسين إمكانية الوصول للقاحات آمنة وفعالة من خلال التنسيق والتعاون متعدد الأطراف.



وذكرت البعثة البريطانية للمنظمات الدولية - في تقرير لها بشأن الوصول للقاحات "كوفيد-19"- خلال الدورة ال 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "كما أظهرت السنوات القليلة الماضية، فإن الوصول إلى التدابير الطبية المضادة الأساسية مثل اللقاحات والعلاجات والتشخيص هو جزء حاسم من الاستجابة الفعالة الاوبئة العالمية " .



وشدد التقرير على أهمية دعم البلدان لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات عبر الأنظمة الصحية الوطنية في محاولة للصمود أمام التهديدات الصحية المستقبلية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في نهاية المطاف.



وأضاف تقرير "نحن ندعم بقوة الجهود الجارية لتعزيز القدرة العالمية على تصنيع اللقاحات وتنويع سلاسل التوريد".