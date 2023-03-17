السجن 3 أعوام لعامل قتل ابنه لتعديه بالضرب على شقيقته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، اليوم الخميس، "ش.أ.ش"، 50 عامًا، عامل، بالسجن لمدة 3 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المستخدم في الحادث "سكين"؛ لاتهامه بقتل "أ" نجله، عاطل، إثر تكرار تعديه على شقيقته، وذلك في القضية المقيدة برقم 14845 لسنة 2022 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد قيام شخص بالحضور إلى ديوان القسم، وأقر بأنه قام طعن نجله بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين أنه وعلى أثر تكرار شكوى نجلة المتهم وزوجها من تكرار تعدي شقيقها "المجني عليه" عليها بالضرب، ضاق صدره تجاه سلوكه، فاستل سلاح أبيض "سكين"، وتوجه إلى مكان تواجده، وسدد له طعنه نافدة في الصدر، أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سمير عبد السميع علي، وأشرف سامي سعد، ووائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة، أحمد عبد الرحمن.