إير فرانس تعزز خدماتها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا الصيف المقبل

أعلنت شركة طيران إير فرانس - كيه إل إم اليوم الخميس، أنها ستعيد تشغيل خدماتها مرة أخرى إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا هذا الصيف ، حيث بات الطلب على السفر أكثر قوة ،واستئناف الرحلات الجوية بشكل يومي إلى الصين بعد أن ألغت القيود التي فرضتها بسبب كوفيد-19.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس ، إن طائرات الشركة ستخدم 191 وجهة سفر اعتبارا من أبريل المقبل إلى أكتوبر ، مع تسيير ما يصل إلى نحو 835 رحلة يوميا.

وأضافت أنه سيتم زيادة الرحلات إلى كل من بكين وشنغهاي وهونج كونج ، وأن الخدمات اليومية ستبدأ في يوليو المقبل. كما سيتم تعزيز الرحلات الجوية إلى مطاري هانيدا وناريتا في العاصمة اليابانية طوكيو، وإلى أمريكا الشمالية .

وستصبح الخطوط الجوية الفرنسية شركة الطيران الوحيدة التي تسير رحلات مباشرة إلى العاصمة الكندية أوتاوا، وستصبح شركة الطيران الأوروبية الرائدة من حيث القدرة على الوصول إلى كندا.

كما ستقوم الشركة بتشغيل المزيد من الرحلات إلى شرق أفريقيا.