قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم البلدي ارتفعت 10 جنيهات خلال الأسبوع الجاري، ليتراوح سعر اللحم الكندوز بين 270 و320 جنيها للكيلو، مقارنة بـ260 و310 جنيهات الأسبوع الماضي.



وأشار إلى أن الأسعار تختلف فيما بينها باختلاف قطعة اللحم المختارة من قبل المستهلك، وكما تختلف الأسعار حسب كل منطقة وفقا لآليات العرض والطلب وتكلفة النقل والشحن.



وبحسب عبد الباسط، وصل سعر اللحم الجاموسي الكبير إلى 230 جنيها، مقارنة بـ220 جنيها.



وسجل اللحم الضاني ما بين 270 و320 جنيها، وتراوح سعر اللحم الجملي بين 230 و240 جنيها للكيلو، وتراوحت سعر الكبدة بين 290 و320 جنيها للكيلو.



وأرجع عبد الباسط ارتفاع أسعار اللحوم البلدي خلال الفترة الحالية إلى المبالغة في وضع هامش الربح عند أصحاب المزارع الكبيرة ومستوردي الأعلاف، مضيفا أن هناك عشوائية في عمليات التسعير تؤثر على المستهلك وتاجر التجزئة معا.



وذكر أن القطاع يواجه ركود شديد منذ فترة كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى وجود العديد من محلات الجزارة التي أُغلقت بسبب عدم قدرتها على تحمل التكاليف.