 الأتحاد الأوروبي يقدم الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا - بوابة الشروق
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الأتحاد الأوروبي يقدم الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا

بروكسل - أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 3:28 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 3:28 م
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي سيحول 1.5 مليار يورو إلى أوكرانيا في الشريحة الثانية التي تشكل جزءًا من برنامج المساعدة المالية الكلية البالغة 18 مليار يورو الأسبوع المقبل .

وأضاف دومبروفسكيس في تغريدة على تويتر: "يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة ، نتوقع أن ندفع دفعة ثانية من برنامج المساعدة المالية الكلية الأسبوع المقبل - 1.5 مليار يورو من الدعم الطارئ لمساعدة أوكرانيا لتلبية الاحتياجات العاجلة".

كما ورد سابقًا، دعم مجلس الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر اقتراح المفوضية الأوروبية بتخصيص دعم مالي إضافي لأوكرانيا في عام 2023. ويبلغ البرنامج الجديد للمساعدة المالية الكلية 18 مليار يورو.

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