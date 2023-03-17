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وزير الإعلام اللبناني: مصر لديها دائما القدرة على جمع العرب

الكويت - أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 1:32 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 1:32 م
أكد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، أن الدور المصري على المستوى العربي يحظى دومًا بالقبول؛ لأن مصر دولة كبيرة وعريقة تتمتع بثقافة إعلامية وقدرة على جمع العرب والتعامل بإيجابية مع الدول العربية كافة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتطوير وتقوية ذلك الموقف المصري بما يحقق المصالح العربية المشتركة.

جاء ذلك في تصريح خاص من وزير الإعلام اللبناني لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العربي بالكويت.

وقال الوزير مكاري إن مصر لم تترك لبنان أبدًا، خاصة خلال تلك الأزمة الأخيرة، مشيدًا بموقفها المساند للدولة اللبنانية سواء عربيًا أو دوليًا، مستشهدًا بالاجتماع الخماسي في باريس من أجل تحريك ملف الرئاسة اللبنانية، ومعربًا عن ترحيب وسعادة الجانب اللبناني بالمشاركة المصرية في ذلك الاجتماع ما يبعث على الاطمئنان والأمل في تحقيق إيجابية نحو تحريك ذلك الملف.

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