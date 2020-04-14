مدرب المريخ السوداني: راضٍ عن أداء اللاعبين أمام الترجي

أعرب البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، عن فخره ورضاه بأداء لاعبيه، عقب التعادل 1 / 1 مع ضيفه الترجي التونسي.

والتقى المريخ مع الترجي، اليوم الجمعة، على ملعب (شهداء بنينا) في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبادر الترجي بالتسجيل في الدقيقة 23 من عمر المباراة التي جرت على ملعب (شهداء بنينا) في ليبيا، عن طريق محمد علي بن حمودة، مستغلا هفوة قاتلة من حمزة داوود، مدافع المريخ، فيما تعادل البرازيلي باولو سيرجيو لمصلحة المريخ في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، تلقى على اثرها رائد بوشنيبة بطاقة حمراء، لحصوله على الإنذار الثاني.

وقال ريكاردو في تصريحات تليفزيونية: "حاولنا الظهور بشكل جيد خلال ربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، ولكننا منحنا الهدف الذي سكن شباكنا للمنافس".

أوضح ريكاردو: "تأثر أدائنا نسبيا عقب هدف الترجي الذي جعلنا نشعر بقلق كبير في المباراة، لأن الهدف ما كان يجب أن يأتي".

أضاف مدرب المريخ: "في الواقع أنا راض عن الاداء الذي قدمناه، نحن فريق يضم لاعبين جديد وأتولى قيادته منذ عدة أشهر، لكنني اعتقد أننا قدمنا أداء جيدا على مدار الشوطين، ونجحنا في إدراك التعادل في النهاية".

يذكر أن الترجي ظل متربعا على القمة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري، الذي يستضيف الزمالك المصري، متذيل الترتيب برصيد 4 نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، رفع المريخ رصيده إلى 5 نقاط، ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة.

ويلتقي الترجي مع ضيفه شباب بلوزداد في الجولة الأخيرة بالمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الزمالك، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة، مع ضيفه المريخ.