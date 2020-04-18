ظلت حالات "كوفيد 19" الجديدة في كوريا الجنوبية أقل من 10 آلاف لليوم الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، مع استمرار ثبات معدل الإصابات دون أي ارتفاع كبير في الأرقام اليومية.

وأضافت البلاد 9 آلاف و65 إصابة جديدة بكوفيد 19، بينها 11 إصابة من الخارج، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 30 مليونا و681 ألفا و228 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وجاءت الحصيلة اليومية أقل من اليوم السابق الذي سجل 9934 وانخفاضا بأكثر من 1200 إصابة عما جرى تسجيله الأسبوع الماضي.

كما سجلت كوريا الجنوبية 7 وفيات إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و155.

وبلغ عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة 140، بانخفاض 6 حالات عن اليوم السابق.