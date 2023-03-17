ننشر قرارات ومقترحات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على عدد من المقترحات التي عرضها ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المنتهية مدته ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين.



وتضمنت مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي جرى الموافقة عليها؛ تكليف مجلس النقابة المقبل بإعادة تقديم رؤية النقابة في الحوار الوطني متضمنا ما خلصت إليه اللجنة المشكلة، ومن ذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وإصلاح كل التشريعات من جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، ودعم صناعة الصحافة بكل السبل التشريعية والتنفيذية.



وأعلن "رشوان"، أن الجمعية العمومية، تتوجه إلى النائب العام وكل الجهات القضائية المختلفة للإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيا بأية ضمانات، موضحا أن النقابة سبق لها أن خاطبت النائب العام بعدة خطابات آخرها يناير الماضي متضمنا أسماء الزملاء والزميلات ومطالبات بالافراج عنهم.



وفي هذا الإطار، قال رشوان إن مجلس النقابة الحالي أكد أنه لا يتأخر عن الوقوف مع أسر الزملاء المحبوسين احتياطيا، مردفا: "قدمنا للأسر ما لا يقل عن ثُلث مليون جنيه، ونطالب الجمعية العمومية بإصدار قرار بتقرير دعم مالي شهري لأسر المحبوسين احتياطيا مقدر 2000 جنيه بالإضافة إلى البدلات".



ومن المقترحات التي تمت الموافقة عليها، تجديد رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإحالة كل من ارتكب جريمة التطبيع الشخصي أو المهني أو النقابي للتحقيق".



وذكر أن المجلس اتخذ قرارا في يناير الماضي وخاطب به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أن يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين من النقابة دون الحاجة لأي مستند آخر طالما كانوا موجودين داخل البلاد.



كما أعلن الموافقة على مقترح بصرف البدل لكل المقيدين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين "كل من يحمل كارنيه النقابة" دون الحاجة إلى أي مستند آخر طالما مقيمين داخل البلاد، فهو مقرر لعضو النقابة وكل الجهات لا بد أن تحترم كارنيه نقابة الصحفيين.



كما أشار النقيب إلى اقتراح رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي إلى الضعف ليبلغ 2400 جنيه، على أن يُكلف مجلس النقابة المقبل مع كل الجهات المعنية بالحد الأدنى للأجور، من أجل الوصول إلى الحد الأدنى لكل الصحفيين، مشددا على الحظر الكامل والشامل لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا في حالة الفصل التعسفي وعدم الاعتداد بأية خطابات تخالف ذلك.



كما شملت المقترحات؛ تعديل لائحة المعاشات بما يضمن منح الزملاء الموجودين في جدول المعاشات رفع القيمة إلى 75%، لمن تقع مدته بين 5 إلى 15 عاما، ومن يتجاوز 15 عاما يحصل على المعاش كامل، ومنح الزملاء ذوي الهمم مساهمة تحسين دخل شهري تعادل بدل البطالة.



وتلى نقيب الصحفيين المنتهية مدته، مقترحا بمطالبة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بتعيين منظم واضح ومهيكل لكل المتعاقدين بالمؤسسات الصحفية القومية من أجل تعيينهم.



وفي وقت سابق، رفض أعضاء الجمعية العمومية التصديق على الميزانية.