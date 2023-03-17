 الكرملين: محادثة هاتفية مطولة ومفصلة أجريت بين بوتين ولوكاشينكو - بوابة الشروق
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الكرملين: محادثة هاتفية مطولة ومفصلة أجريت بين بوتين ولوكاشينكو

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 10:39 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 10:39 م
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مطولة مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو،ناقشا فيها قضايا التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف المتحدث الروسي -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، محادثة مطولة ومفصلة، وتطرقا في المحادثة الهاتفية لقضايا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".

وأشار بيسكوف إلى أن مواضيع "التفاعل المحتمل في إطار العمل على إنشاء ممرات نقل دولية" تمت مناقشتها أيضا.

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