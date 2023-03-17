أمير منطقة المدينة المنورة يطلع على استعدادات الجهات المعنية بخدمة زائري المسجد النبوي

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف بما يتواكب مع العناية والرعاية التي توليها القيادة السعودية للتيسير على الزوار بما يمكنهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالهدوء والسكنية والطمأنينة، وسط تسهيلات كبيرة تشرف عليها كفاءاتٍ وطنية من أبناء المدينة المنورة.

جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية على استعدادات مختلف الجهات المعنية بخدمة الزائرين للمسجد النبوي الشريف، بالتزامن مع قرّب حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وخلال الجولة تفقد الأمير فيصل بن سليمان الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، والخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة في نطاق المنطقة المركزية الغربية والشمالية والتي جرى تجهيزها وتهيئتها ضمن برنامج "أنسنة المركزية" بالإضافة إلى ممرات المشاة والساحات الواقعة على امتداد طريق السلام وجادة أحد، كما استمع إلى شرح عن الخطط التشغيلية للجهات ذات العلاقة في شهر رمضان المُبارك.