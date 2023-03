حميديتش: مواجهة مانشستر سيتي الأكثر إثارة في ربع نهائي دوري الأبطال

تحدث حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني، عن نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومواجهة مانشستر سيتي النارية.

ضرب بايرن ميونيخ موعدًا في مواجهة نارية مع مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي في القرعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة.

وعلق حميديتش على مواجهة مانشستر سيتي في تصريحات نشرها صحفي "سكاي سبورتس" فابريزيو رومانو عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا:" أعتقد أن مانشستر سيتي يقدم أفضل مستوياته الفترة الأخيرة".

أضاف:"

وأكمل: "مواجهة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي ستكون بالطبع الأكثر إثارة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتطرق للحديث عن مواجهة إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وهداف دوري الأبطال، قائلًا:" إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكننا دافعنا بشكل جيد أمام باريس سان جيرمان".

خطف بايرن ميونيخ بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه ذهابًا وإيابًا على باريس سان جيرمان بثلاثية دون رد، والخروج بشباك نظيفة أمام الثنائي الأخطر في العالم مبابي وميسي.

