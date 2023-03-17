فيوتشر يكشف حقيقة إيقاف سعد سمير

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، أسباب استبعاد سعد سمير، مدافع الفريق، عن المباراة المقبلة أمام أسكو كارا التوجولي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

فيوتشر يواجه أسكو كارا التوجولي الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «سعد سمير هو قائد الفريق ومصاب وعلي ماهر فضل إراحته ولا يُفضل المخاطرة به بسبب تجدد إصابته مرتين».

وأضاف: «لا توجد أي عقوبة، ولا صحة لإيقاف سعد سمير فهو من ركائز الفريق».

كما تطرق عبد الظاهر السقا للحديث عن موقف علي ماهر من التواجد على المقاعد الفنية قاريا، حيث قال: «علي ماهر سيقف على الخط بعدما يحصل على الرخصة التدريبية، اللائحة تقول إنه يحق له التواجد على الدكة إذا بدأ الحصول على الدورة حتى إذا لم تنته بعد، وأرسلنا بريد إلكتروني بالفعل بذلك».

ويتواجد علي ماهر طيلة مشوار فيوتشر القاري في المدرجات لعدم حصوله على رخصة تدريبية معتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».