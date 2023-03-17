ماذا تعرف عن الأميرة خديجة ابنة الخديوي محمد باشا؟

احتفالا بيوم المرأة المصرية، يستكمل قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، أبرز المعلومات البسيطة عن حياة السيدات المؤثرات في حياة الأمير محمد على توفيق صاحب قصر المنيل.

«الأميرة خديجة الأخت»

ولدت الأميرة خديجة ابنة الخديوي محمد باشا توفيق ابن الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية في 2 مايو عام 1879م، وتزوجت من الأمير عباس باشا ابن محمد عبد الحليم ابن محمد علي باشا الكبير عام 1895م.

لعل من أهم المنشآت التي تعلقت باسم الأميرة هو قصرها الذي شيد لها بحلوان عام 1895م على مقربة من سراي والدتها أمينة هانم ابنة إبراهيم إلهامي باشا ابن عباس حلمي الأول والمشهورة بأم المحسنين.

وفي عام 1902م، قامت الأميرة خديجة بإهداء القصر إلى نظارة الصحة؛ ليكون مشفى للأمراض الصدرية، ثم اتخذته رئاسة الحي بحلوان مقرًا لها، إلى أن قامت -مكتبة الإسكندرية -بتحويله إلى منبر ثقافي جديد يستقبل المثقفين ويسهم في الحياة الثقافية ويُماثل المكتبة الموجودة بالإسكندرية في فعالياتها، وذلك بعد ترميمه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه بين محافظة القاهرة ومكتبة الإسكندرية.