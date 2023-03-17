رئيس كازاخستان يسعى لإعادة ضبط البلاد بإجراء انتخابات برلمانية

تجري كازاخستان انتخابات برلمانية بعد غد الأحد، فيما وصفه الرئيس قاسم جومارت توكاييف بالمرحلة الأخيرة لـ"إعادة ضبط" حكومي ردا على أعمال الشغب الدامية التي وقعت العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتنافس 7 أحزاب، بينها اثنان سجلا حديثا، على 69 مقعدا خاصة بالقوائم الحزبية في البرلمان الذي يضم 98 مقعدا، ويشغل بقية المقاعد الفائزون بمنافسات التفويض الواحد الجديدة وهي جزء من التعديل الذي أجراه توكاييف على نظام البرلمان.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا ومن المقرر أن تغلقها في الثامنة مساء.

وقال توكاييف لرؤساء الإدارات المحلية في 13 مارس، إن الانتخابات سوف تعطي "تفويضا لاستكمال إصلاحات عميقة. ويجب أن تنشئ أولا ثقافة سياسية جديدة في المجتمع".

وقدم الرئيس موعد الانتخابات في أكبر بلد منتج للطاقة في آسيا الوسطى، من عام 2025، حيث حرك لتفكيك إرث سلفه نور سلطان نزارباييف، الذي حكم البلاد لمدة طويلة، وذلك عقب اضطرابات يناير 2022 التي أدانها توكاييف ووصفها بأنها كانت محاولة انقلاب.