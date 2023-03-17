 أمريكا تخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 150 مليون دولار لمنطقة الساحل الإفريقي - بوابة الشروق
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أمريكا تخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 150 مليون دولار لمنطقة الساحل الإفريقي

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 10:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 10:51 ص

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص مساعدات إنسانية جديدة قيمتها 150 مليون دولار للنيجر ودول أخرى في جميع أنحاء منطقة الساحل من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية ومكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- إن هذه المساعدات تتضمن الاحتياجات الإنسانية في غرب ووسط إفريقيا ومنطقة الساحل، بما في ذلك بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، فضلا عن البلدان المجاورة المتأثرة بالأزمة الإقليمية.

وأضاف أنها من شأنها أن تساعد في توفير الدعم المنقذ للحياة للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المتضررين من الصراع وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة.

وأفاد بلينكن -بحسب البيان- أن أحدث المساعدات المعلنة ترفع إجمالي ما قدمته الولايات المتحدة من مساعدة إنسانية للمنطقة إلى أكثر من 233 مليون دولار في السنة المالية 2023.

واختتم البيان بالقول "إن المساعدات الأمريكية المستمرة توفر الدعم العاجل المنقذ للحياة، بما في ذلك الغذاء والمأوى ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة وغيرها من الخدمات".


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