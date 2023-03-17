دورتموند يأمل في العودة لطريق الانتصارات عبر كولن بالدوري الألماني

قال إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، إن ماركو ريوس قائد الفريق سيعود للمباراة المقبلة ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، أمام كولن غدًا السبت، فيما من المحتمل أن يعود الحارس جريجور كوبل للمشاركة مع الفريق مجددا.

وأكد تيرزيتش أن ريوس عاد للتدريبات مع زملائه مجددا الثلاثاء الماضي، وأصبح جاهزا للمشاركة عقب غيابه عن مباراة شالكه التي انتهت بالتعادل 2 /2 بسبب العدوى.

على الجانب الأخر، يتعافى كوبل من إصابة عضلية أبعدته وأثارت التساؤلات حوله، خاصة مع تعرضه للمرض بداية الاسبوع، فيما قال تيرزيتش إنه كان من المفترض أن يقوم بتدريبات خاصة في حراسة المرمى قبل أن يتدرب مع زملائه اليوم الجمعة.

وتعرض المدافع إيمري كان للإيقاف فيما من المرجح غياب جوليان براندت بعد تعرضه لإصابة عضلية في مواجهة تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي، والتي شهدت خروج الفريق من البطولة.

وجاءت الهزيمة في لندن والتعادل في مباراة شالكه لتنهي مسيرة من الانتصارات لدورتموند في عشر مباريات هذا العام، لكن تيرزيتش أبدى ثقته في قدرة الفريق على العودة مجددا.

وقال مدرب دورتموند: "كانت هناك خيبة أمل كبيرة بعد التعادل في الديربي، لكن لا يمكنك أن تقلل من أهمية كل شئ ، ولا يوجد فريق حصد العديد من النقاط هذا العام مثلنا ".

ويبتعد دورتموند بفارق نقطتين خلف المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونخ، والذي سيحل عليه ضيفا يوم الأول من أبريل المقبل، وذلك بعد مواجهة كولون المقبلة و المنافسات الدولية.

ولم يحقق كولن الفوز في أربع مباريات، حيث تعرض الفريق للخسارة في ثلاث مباريات، لكن الفريق خسر مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات مع دورتموند، وفاز عليه 3 / 2 في الدوري الأول من البطولة في الخريف.

وأوضح تيرزيتش: "أعتقد أنه تم تحذيرنا بالقدر الكافي ، منذ الدور الأول ومبارياتنا في السنوات الأخيرة، كان علينا بذل جهد كبير لمغادرة الملعب ونحن فائزون".