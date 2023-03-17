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البنك المركزي الدنماركي يرفع أسعار الفائدة ليواكب قرار نظيره الأوروبي

البنك المركزي الدنماركي
البنك المركزي الدنماركي

نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 9:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 9:58 ص

رفع البنك المركزي الدنماركي سعر الفائدة الرئيسية بعد خطوة مماثلة من جانب البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق اليوم الخميس ، وذلك لحماية ربط الكرونة الدنماركية باليورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للبنك الوطني الدنماركي اليوم الخميس، قوله إنه رفع سعر الفائدة على الحساب الجاري إلى 6ر2٪ من 1ر2 ٪ ، وذلك بعد قرار مماثل لمجلس البنك المركزي الأوروبي .

وفي وقت سابق اليوم الخميس أعلن البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت، زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو مجددا بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 5ر3%.

وجاءت هذه الخطوة متوافقة مع توقعات جميع المحللين السبعة الذين شملهم استطلاع وكالة بلومبرج.
يشار إلى أن الدولة الاسكندنافية ، التي كانت أول دولة في العالم تفرض أسعار فائدة سلبية في عام 2012 ، رفعت تكاليف الاقتراض الآن ست مرات في غضون ثمانية أشهر ، في اعقاب رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة.

وفي شهري أكتوبر وفبراير الماضيين ، رفعت الدنمارك سعر الفائدة الرئيسي بأقل من البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع قوة الكرونة .


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