مخرج «ستهم» يتوعد مُسرّب صورة روجينا حليقة الرأس

أبدى المخرج رؤوف عبدالعزيز، استياءه الشديد بعد تسريب صورة للفنانة روجينا من كواليس تصوير مسلسل «ستهم»، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، وهي حليقة الرأس.

أبدى المخرج رؤوف عبد العزيز، استياءه الشديد بعد تسريب صورة النجمة روجينا، من كواليس تصوير العمل وهي حليقة الرأس مشيرا أنها حرقت مفاجأة من المفاجآت التي تحملها أحداث المسلسل.

وأكد رؤوف عبد العزيز أنه سوف يقوم بمحاسبة المتسبب عن تسريب الصورة، والمرجح انه أحد الكومبارس المشاركين في العمل.

وأضاف المخرج إلي أنه حاول الفترة الماضية فرض السرية التامة على تفاصيل العمل، خاصة أنه للأسف أثناء التحضيرات الأولية للمسلسل تم تسريب الفكرة الرئيسية وهي سيدة ترتدي ثوب الرجال من اجل لقمة العيش، وتم استخدامها في أحد الأعمال.

وأشار أن هذا الأمر يتنافى مع الأمانة المهنية، ويؤثر سلبًا على صناعة الفن بشكلٍ عام وليس المسلسل فحسب، مؤكدًا أن "ستهم" يحمل العديد من المفاجآت، معرباً عن آماله أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان 2023.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.