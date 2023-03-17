يحل النادي الأهلي ضيفًا على فريق القطن الكاميروني في السادسة من مساء اليوم، في مهمة استعادة كبرياءه القاري، على ملعب رومدي أديجا بمدينة جاروا، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تشهد كذلك مواجهة مصيرية للأهلي بين الهلال السوداني وضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي غدًا السبت.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بدافع كبير لاستعادة هيبته بعد الخسارة المذلة في الجولة الرابعة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا بنتيجة 5-2، وهي المرة الثانية التي يسقط فيها الفريق بخماسية أمام مستضيفه صن دوانز في الفترة الأخيرة.

يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على القطن وتعثر الهلال على ملعبه أمام صن داونز من أجل إحياء آماله في التأهل للدور ربع النهائي، حيث يحتل صن داونز الصدارة برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل رسميا، ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 4، ويتذيل القطن ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وفي حال فوز الأهلي، البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، على القطن وتعادل الهلال أمام صن داونز، سيتقلص الفارق بين الفريقين المصري والسوداني إلى 3 نقاط لمصلحة الهلال، لتكون مباراة الناديين بالقاهرة في الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد المتأهل منهما للدور المقبل.

وشهدت الأيام الأخيرة حالة من التأهب الشديد في تدريبات النادي الأهلي، حيث أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي استياءه الكبير من مستوى اللاعبين في مباراة صن داونز، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز أمام القطن واستعادة الثقة أملًا في تعثر الهلال والتأهل للدور المقبل.

ويخشى الأهلي من أي نتيجة غير الفوز اليوم، حيث يعني ذلك توديع البطولة وضمان الهلال تأهله للدور التالي دون الحاجة لأي نقاط أخرى، وقبل خوض مباراة الجولة الخامسة أمام صن داونز.

واستقر كولر على إجراء عدة تغييرات في التشكيل الأساسي للفريق بمباراة اليوم، وقد يكون من بينها مركز حراسة المرمى، إذ يبحث الجهاز الفني إراحة محمد الشناوي، ومنح الفرصة لعلي لطفي، في ظل الأخطاء التي ارتكبها الأول في مباراة صن داونز الماضية.

ورغم انتظام محمد عبد المنعم في تدريبات الفريق، يفكر كولر في عدم المغامرة بمشاركته في مباراة اليوم، والدفع بالثنائي رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح في قلب الدفاع، مع الإبقاء على الثنائي محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وعلي معلول في مركز الظهير الأيسر.

كما سيشهد خط الوسط عدة تغييرات، حيث يعود عمرو السولية للتشكيل الأساسي، وسيكون بجواره مروان عطية، مع استمرار الجزائري أحمد القندوسي، بمركز صانع الألعاب، وأمامه الثلاثي حسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر.

على الجانب الآخر، يدخل فريق القطن، لقاء اليوم بأعصاب هادئة، بعدما أصبح الفريق الوحيد في دور المجموعات الذي ودع المسابقة رسميا منذ الجولة الماضية، عقب خسارته في جميع لقاءاته الأربعة التي خاضها بالمجموعة حتى الآن.

ومع ذلك حفز مجلس إدارة النادي اللاعبين والجهاز الفني بشكل كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، حيث وعد بصرف مكافآت مالية للاعبيها، حال الفوز على الأهلي المصري.

وعقد مجلس الإدارة القطن، برئاسة فرناندو سادو، جلسة عاصفة مع المدرب جابريل هامان بسبب تراجع النتائج، وتأكد الخروج من دوري أبطال إفريقيا، وقررت إدارة القطن الاستغناء عن الجهاز الفني حال عدم تحقيق الفوز في اللقاءات الـ3 المقبلة بداية من مواجهة الأهلي المصري.

ورفعت إدارة القطن مكافآت الفوز للاعبي الفريق إلى 400 ألف فرنك، بعدما كانت 300 ألف فرنك بحسب اللائحة، لتحفيز اللاعبين للانتصار على الأهلي.

من جهته، أكد أرنست أجبور، المدرب المساعد للقطن الكاميروني، أن فريقه يسعى لتحسين صورته في المواجهة في دوري أبطال إفريقيا، من خلال مباراة الأهلي.

وقال أرنست أجبور في تصريحات تلفزيونية: «ستكون مباراة جميلة للغاية، وسنحاول من خلالها تحسين صورتنا بعد أن قدمنا مواجهة جيدة أمام الهلال في السودان.. نريد أن نقدم عرضاً مميزاً، ودوافعنا في المباراة أكبر من الأهلي، لأننا نلعب من أجل سمعتنا».