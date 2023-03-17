مخرجة ساحة انتظار السيارات: تكلفة الفيلم 17 ألف يورو وفكرته من وحي الخيال

أقيمت اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة عقب عرض فيلم "ساحة انتظار السيارات" للمخرجة جورجانا فتجوتا، أدارها الناقد السينمائي هيثم مفيد بقصر الثقافة بمحافظة الإسماعيلية.

أعربت المخرجة في بداية حديثها عن سعادتها لمشاركة فيلمها ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية، وقالت إن هذا الفيلم ليس أول تجربة لها حيث أخرجت أكثر من فيلم من قبل.

وأوضحت أن تكلفة الفيلم بلغت نحو 17 ألف يورو، مؤكدة أن فكرة الفيلم لم تنتج عن تجربة شخصية إنما هي قصة من وحي خيالها، مضيفة أن مكان تصوير الفيلم "موقف السيارات" جاء مناسبا للقاء الصديقتين حيث إنه مكان انتظار مؤقت كعلاقة الصديقتين التي تعرضت للانهيار سريعا.

يذكر أن الفيلم تدور أحداثه حول لقاء يجمع بين صديقتين فرقتهما الأيام بعد أن اختارت إحداهما أن تبتعد دون إبداء أسباب، ثم يجمعهما اللقاء في ساحة انتظار السيارات، لإتمام حديث تأجل كثيرا.