الإيسيسكو تبث سلسلة فيديوهات «نفحات رمضانية» و«ومضات فكرية» في شهر الصوم

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسـكو) أنها ستطلق خلال شهر رمضان المبارك، للعام الرابع على التوالي، سلسلة فيديوهات "نفحات رمضانية" و"ومضات فكرية"، التي قدمتها خلال الأعوام الماضية، ضمن المبادرة الشاملة "بيت الإيسيسكو الرقمي"، ويتم بثها عبر منصات المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد بيان للإيسيسكو بأن هذه المقاطع، يتحدث فيها عدد من الشخصيات الفكرية والثقافية والدينية البارزة من دول العالم الإسلامي وخارجه، يتناولون في الحلقات المختلفة أفكارهم وآراءهم حول أهم القضايا الفكرية والدينية المعاصرة.

وأضاف البيان أن الإيسيسكو تهدف من خلال هذه المبادرة إلى توجيه رسائل مركزة وهادفة، تُبرز الدور الجوهري الذي يلعبه كل من النساء والرجال في إصلاح المجتمع وترسيخ القيم الثقافية، والدينية التنويرية المبنية على السلم والتسامح والتعايش بين المجتمعات.

وأوضح البيان أن المنظمة تطمح إلى مناقشة أهم القضايا والأفكار الجديدة، التي تثري الحياة الثقافية، وتسهم في تجديد مجالات الفكر والثقافة والمعارف والآداب والعلوم، وتعمل على تعزيز قيم السلام ونشر المعرفة، وتعزيز التواصل الديني والثقافي والفكري بين الشخصيات المرموقة والجمهور العريض.