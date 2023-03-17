الرئيس الأوكراني ورئيس وزراء لاتفيا يبحثان تزويد كييف بالأسلحة

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث ورئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس اليوم الخميس ، الوضع على الخطوط الأمامية ومسألة تزويد أوكرانيا بالأسلحة .

جاء ذلك في تصريحات لزيلينسكي عبر تطبيق تليجرام، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "يوكرينفورم".

وقال زيلينسكي :" عقدت اجتماعا مع رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس، وتحدثنا عن الوضع على الجبهة. من المهم توحيد جهود جميع شركاء أوكرانيا وحلفائها في هذه اللحظة الحاسمة، وأول شيء تزويد الهجوم الأوكراني بالأسلحة اللازمة".

وشكر زيلينسكي لاتفيا على دعمها السياسي والدفاعي والمالي والإنساني القوي لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي:" لقد كان دعم مجتمعكم ورئيسكم لسيادتنا وشعبنا وسلامة أراضينا منذ بدء هذه الحرب الشاملة، حتى منذ أيام عام 2014 الأولى ، عندما بدأت هذه الحرب بالفعل".