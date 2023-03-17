تكريم كاتبتي دار الشروق في معرض «100 سنة ريادة» لدورهما الثقافي والمجتمعي

كرمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، على هامش معرض ن 5 (100 سنة ريادة)، كلا من الكاتبة نورا ناجي والكاتبة شيرين سامي؛ لدورهما التعاوني المثمر في إنجاح العديد من الفعاليات الخاصة بإدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي.

من جانبها، قالت الكاتبة الروائية نورا ناجي، إن وزارة السياحة والاثار تواصلت معهن ووجهت لهن الدعوة للمعرض، لتعبر عن احتفائها بالتكريم، قائلة: "سعيدة لأنه من بلدي الحبيبة مصر وتأثرت به بشدة"، مشيرة إلى أن التكريم ضم العديد من السيدات في مجالات متنوعة، لتؤكد أن هذه المبادرة بمثابة خطوة تستحق الإشادة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الشروق": فعاليات التكريم كانت في قصر الأمير طاز، وهي منطقة أثرية شديدة الجمال، لافتة إلى أن المعرض يقدم كل السيدات الرائدات من أيام الفراعنة على مر التاريخ وحتى مصر الحديثة، لافتة إلى أن اختيار الكاتبات كان بناء على اهتماماتهم النسوية.

وأكدت الكاتبة والروائية شيرين سامي، على اعتزازها البالغ بهذا التكريم، مضيفة "الوزارة قامت بإبلاغي بالتكريم منذ أسبوع، وكنت قد شاركت في ندوة في وزارة الآثار عن «مناهضة العنف ضد المرأة ودور الأدب في ذلك»"، مشيرة إلى أن الندوة كان لها أثر جيد عند كافة الحضور، وهو ماتم التأكيد عليه خلال التكريم.

وقالت: "أجواء التكريم كانت رائعة، لافتة إلى سعادتها بأن هناك جهة مهمة مثل وزارة الاثار تهتم بتكريم الرائدات في المجالات المختلفة ومن ضمنها في مجال الثقافة".

وتابعت: أتمنى الوزارات والجهات الاخرى تهتم وتحرص أيضا على تكريم المبدعين، لأن ذلك يشجعهم كثيرا على مواصلة دورهم المجتمعي، وليس الثقافي فقط، مثل إقامة الندوات والوصول إلى الناس بشكل أكبر.