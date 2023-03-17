 أردوغان يمهد الطريق أمام عضوية فنلندا في الناتو - بوابة الشروق
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أردوغان يمهد الطريق أمام عضوية فنلندا في الناتو

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 5:13 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 5:13 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيدعم انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" وأنه سيطلب من البرلمان بدء عملية تصويت للتصديق على هذا التحرك.

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