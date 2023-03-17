عمومية الصحفيين ترفض ميزانية النقابة لعام 2022

رفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بند ميزانية النقابة لعام 2022 التي عرضها الكاتب الصحفي حسين الزناتي، أمين الصندوق، بعد طرحها للتصويت من قبل نقيب الصحفيين ضياء رشوان.



ورفض الجمعية العمومية لميزانية النقابة، لعدم إرسال التقرير إلى البريد الإلكتروني لأعضاء الجمعية، بناء على مقترح محمد سعد عبدالحفيظ، عضو المجلس، والذي أكد أن من حق الجميع رفض الميزانية، لعدم وصول التقرير لهم حتي يتثني لهم الموافقة أو الرفض.



وأعلن ضياء رشوان، أنه وفق اللائحة ستعرض الميزانية على المجلس بتشكيله الجديد، والذي سيعرضها بدوره على الجمعية العمومية لاتخاذ قرارها بشأنها.



ورحب رشوان، بأعضاء نقابة الصحفيين، المقيدين في جدول المشتغلين، مؤكدا أنهم السلطة الأعلى في النقابة في اتخاذ أي قرارات، مرحبا بباقي أعضاء الجداول الأخرى.



وتوجه رشوان بالشكر للجميع على "الثقة التي أعطوني إياها 3 دورات، تشرفت فيها بالعمل والاجتهاد، وأتمنى أن أكون وفيت بالثقة، وحظيت بالنجاح، وأن أكون أخذت أجر الاجتهاد في حال عدم الإصابة".



وفي وقت سابق، عرض حسين الزناتي أمين صندوق النقابة، تفاصيل الميزانية على الأعضاء، مؤكدا أن جهود ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، أدت لتحقيق فائض في الميزانية.