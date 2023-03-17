قال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن أجواء نتائج انتخابات التجديد النصفي (التي عُقدت اليوم الجمعة) كانت ساخنة جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أن المرشحين على مستوى متقارب من القبول لدى أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أن نتائج الانتخابات ستُعلن خلال ساعات، حيث سيتم فرز أصوات مقعد النقيب أولا، ثم فرز أصوات الأعضاء، لإعلان المجلس الذي سيتولى النقابة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الإقبال على التصويت كان كبيرا، وأن الجمعية العمومية كانت حيوية، ولديها إرادة كبيرة للمشاركة والمساهمة الفعالة في أعمال نقابة الصحفيين في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين غلق باب التصويت أمام أعضاء الجمعية العمومية.

وينتخب أعضاء نقابة الصحفيين اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

ويتنافس على انتخابات مجلس الصحفيين ٥٥ مرشحًا من بينهم ١١ مرشحًا على مقعد النقيب و٤٠ على عضوية مجلس النقابة.

وتخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي كامل من قبل مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور اللجنة النقابية المُشرفة على الانتخابات والتي تضم ستة أعضاء مستمرة عضويتهم بالمجلس وعشرة زملاء من شيوخ المهنة فضلًا عن عدد من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام داخل ٢٣ لجنة ٢٢ في القاهرة وواحدة بالإسكندرية.