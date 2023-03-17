اعتقال 3 أشخاص في أعمال شغب قبل مواجهة سوسيداد وروما

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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 3 أشخاص في أعمال شغب وقعت قرب ملعب "أنويتا" قبل أن يستضيف مباراة ريال سوسيداد وروما في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وأوضح جهاز الأمن في إقليم الباسك أن أحد المعتقلين متهم بارتكاب جرائم الإخلال بالنظام العام والاعتداء على ضباط، كما تتراوح أعمار المعتقلين بين 19 و31 عاما.

واعتقلت الشرطة هؤلاء الأشخاص أثناء تفريق مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يلقون أغراض على حافلة تنقل مشجعين لروما إلى ملعب "أنويتا".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وتأهل روما إلى ربع النهائي مستفيدا بتقدمه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب قبل أسبوع على ملعب الأوليمبيكو.