البنك المركزي الروسي: دراسة رفع معدل الفائدة إذا ارتفعت مخاطر التضخم

ذكر البنك المركزي الروسي، في بيان اليوم الجمعة، أنه إذا زادت مخاطر التضخم في البلاد، فإنه سوف يدرس ضرورة رفع سعر الفائدة الأساسي خلال اجتماعاته المقبلة.

وبالنظر إلى الوضع المالي الراهن في البلاد، يتوقع البنك المركزي الروسي أن يتراوح معدل التضخم في 2023 ما بين 5% و7%، وأن يعود إلى 4% في عام 2024.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن معدل زيادة الأسعار تراجع في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى أسعار مكوناته المتقلبة.

وتوقع البنك تراجع معدل التضخم السنوي مؤقتا إلى أدنى من 4% خلال الشهور المقبلة. وذلك في ضوء معدلات التضخم المرتفعة التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة العام الماضي.

وذكرت بلومبرج أن مخاطر التضخم على المدى المتوسط في روسيا لم تتغير بشكل ملموس، وإن كانت تظل تتجه نحو ارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعه المقبل للنظر في رفع أسعار الفائدة يوم 28 أبريل القادم.