مصطفى بكري: الرئيس السيسي عمل مشروعات وبنية تحتية محصلتش في التاريخ المعاصر

شدد الإعلامي مصطفى بكري، على ضرورة التحام المصريين؛ للتصدى لحملة الشائعات التي تستهدف تفكيك المجتمع وتقويض كيان الوطن ووحدته، معقبا: «الطوب شغال من كل اتجاه من الحالمين بالسلطة، وسفهاء البشر الذين لا ضمير ولا إيمان لهم»، وفقا لتعبيره.

وتابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس،: «إذا دافعت؛ فأنت متهم، وإذا عارضت؛ فأنت متهم، وإذا التزمت الصمت؛ فأنت متهم»، مضيفا:«بعد كل اللي عشناه والمرار اللي ذقناه من 25 يناير إلى الآن من الإرهاب وتدمير الدولة لسه بعض الناس بتصدق الشائعات، وتشويه سمعة جيش البلد الذي يفتخر به المصريون من 3 آلاف ومائتي سنة قبل الميلاد».

وثمن «بكري»، تدشين الرئيس السيسي؛ لعدد كبير المشروعات القومية الكبرى في مجالات الكهرباء والزراعة والصحة، وخص بالذكر «مبادرة مئة مليون صحة» - التي أنقذت (22) مليون مصري من فيروس سي- موجها رسالة للرئيس قائلا: «أنت عملت مشروعات قومية كبرى جدا، وبنية تحتية محصلتش في التاريخ المعاصر- باستثناء حقبة الرئيس عبد الناصر التي بنى فيها ألف مصنع».

وتابع: «المشروعات اتعملت من دمنا، لكن الرئيس مخدهاش وروح بها»، مشيدا في الوقت ذاته، باستهداف القيادة السياسية؛ استصلاح «3.5» ملايين فدان مع نهاية العام المقبل؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز والسكر، متسائلا: «هل دا كله تمثيل وكلام فاضي؟.. فلوس البلد ذهبت للبلد علشان نبني بلدنا ونوقفها على رجليها بعد أن دمرت».

ووجه رسالة للمصريين ناصحا:«أيها المصريون يا شعب الحضارة والتاريخ؛ بلاش نسمع الشائعات والأكاذيب، ونحن ندرك تماما أن الحقيقة غير ما يقال، ونعلم أن التجربة التي مر بها الشعب المصري منذ 2011 إلى الآن، تجربة تستحق التأمل؛ كي لا نقع في ذات الخطأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الدولة مرة أخرى».