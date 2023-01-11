مدرب تشيلسي يعترف بدور الحظ في تحسن نتائج فريقه

اعترف جراهام بوتر، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أن تحسن أداء فريقه مؤخرا اعتمد بشكل أو بآخر على عنصر الحظ، رغم إشادته بـ"قتالية" لاعبيه من أجل التعافي من النتائج المخيبة، التي لحقت بالفريق.

وفاز تشيلسي في مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما عانى من النتائج المهتزة منذ بداية الموسم الحالي.

وساهم تحسن النتائج في تقدم تشيلسي لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد الإسباني.

وقبل لقاء تشيلسي مع إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي سيكون الأخير للفريق قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في آذار/مارس القادم، اعترف بوتر بحاجة لاعبيه لمواصلة التحسن.

وصرح بوتر بعد فوز فريقه على ليدز يونايتد وبوروسيا دورتموند الألماني وليستر سيتي: "أنت بحاجة إلى الحظ. بقدر ما يمكنك أن تكون جيدا، من المهم أن تكون محظوظا".

أضاف بوتر "لكن لا يمكنك الانتظار حتى يأتيك ذلك الحظ، وفي بعض الأحيان ينبغي عليك القتال خلال العاصفة".

أوضح مدرب تشيلسي "لقد حققنا 3 انتصارات، لكننا بحاجة إلى الاستمرار في هذا المستوى".

وبعدما أوقعت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، اليوم، تشيلسي في مواجهة ريال مدريد، شدد بوتر على أن تركيزه ينصب حاليا على مواجهة إيفرتون غدا السبت.

وامتدح بوتر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للريال ومدرب إيفرتون الأسبق، حيث قال "لقد لعبت ضده عندما كان في إيفرتون. إنه رجل نبيل ولا يمكنني قول شيء سوى إنني أكن له كل احترام لما حققه في مسيرته التدريبية".

وواصل بوتر حديثه عن أنشيلوتي قائلا "أعتقد أن المدة التي قضاها في حصد الانتصارات في دوري أبطال أوروبا - 20 عاما - لا تصدق".

وأتم بوتر حديثه قائلا "(لكن) ما نحن عليه الآن هو التركيز على إيفرتون. إنهم يلعبون على نقاط قوتهم وهذا ما يجب أن نركز عليه".