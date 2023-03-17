الغموض يكتنف مصير اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

لاتزال فرص تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية يشوبها الغموض بسبب حالة من عدم اليقين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة قبل انتهاء الفترة الحالية التي تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئ البلاد على البحر الأسود، يوم الأحد.



وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إن الاتفاق – الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي – كان حيويا لدعم إمدادات الحبوب العالمية بعد أن تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في توجيه صدمة للأسواق الزراعية العالمية.



وأشارت بلومبرج، إلى أن تدفقات المحاصيل في الوقت الحالي تتواصل رغم اقتراب الموعد النهائي لانقضاء الاتفاق، مع استمرار سفن الحبوب الجديدة في الدخول والخروج من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود في الوقت الحالي.



وقال وكيل ملاحي، إنه تم إبرام صفقات جديدة.



ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، إنه سيتم تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما، غير أن متحدثا باسم الأمم المتحدة قال إن المباحثات لا تزال جارية في هذا الشأن، ولم يتم التوصل لاتفاق.