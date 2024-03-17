قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن المرء ليس مطالبًا بالخروج والتعبير عن مواقفه وتدينه والتزامه الديني، مجيبًا عندما سُئل عن ميوله الدينية: «أنتم مالكم؟!.. هذا أمر لا يخصكم».

وبسؤاله عما إذا كان يصلي، أضاف خلال لقاء لبرنامج «أسرار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد: «دي أسئلة يُجاب عليها يوم العرض عليه في الصراط المستقيم، أنا مسلم معتزلي العقيدة حنفي الفقه، لو ده يرضي فضول أحد، إنما علاقتي بربنا وصيامي وزكاتي وصلاتي وحجي أمر يخصني مع ربنا - سبحانه وتعالى – لا شأن لأحد به».

وأكمل: «أيها الناس لا يعينكم من المرء إلا ما يقول إنكم تنصتوا إليه وتناقشوا أفكاره وتتعاملوا مع آرائه؛ قبولا ورفضا، أو معارضة واختلافا، أو رضا واتفاقا لا شأن لكم بقلوب الناس، أنتم لستم مفتشين للقلوب ومحاكم تفتيش».

واستطرد: «لا علاقة لكم بدين المرء من عدمه، هذه أمور تخص الله سبحانه وتعالى، وليس لمؤمن أو أي بني آدم يشغل باله وعقله بإسلامي أو تديني أو دين جاره أو زميله أو أي شخص، هذه أمور لا يصح أن تسمح لنفسك التفكير فيها أصلا، وكل واحد أفضل ما يفعله في حياته إنه ينشغل بنفسه وبما يستطيع أن يقف به أمام الله – سبجانه وتعالى – لأننا يوم القيامة لا أنا هعبرك ولا أنت هتعبرني، خليك في نفسك أحسن».

وعند سؤاله عما إذا كان صوفيًا، أجاب: «أعتبر نفسي صوفي الهوى لما لا، أي شيء فيه سماحة ورحابة وإيمان بالتعدد والتنوع والرضا والرحمة فهذه قيم جميلة أرى أنها جوهر أي دين، تلك القيم العظيمة عندما نعظمها نعظم من أداء الدين».

واختتم: «يا عم ابذل مجهود إنك تدخل الجنة ومتشغلش بالك مين هيدخلها معاك لأن ربنا صاحب قرارها ومفتاحها في يد الله، واحد بيقول معقول هيخش الجنة، وأنت مال اللي خلفوك، يا سيدي ركز أنك تدخل الجنة، إحنا بندخل الجنة برحمة من ربنا مش بعملنا»، بحسب وصفه.