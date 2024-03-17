شولتس يحث نتنياهو على إعادة التفكير في استراتيجيته في قطاع غزة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، بشكل علني عن تشككه في الإجراء العسكري الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني في ضوء سقوط عدد كبير من الضحايا في القطاع.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد شولتس في القدس مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل لها الحق "في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حركة حماس".

في الوقت نفسه، حث شولتس نتنياهو على إعادة التفكير في استراتيجيته في قطاع غزة.

وقال شولتس إن "عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة شهور مرتفع بشدة، وكثيرون يقولون إنه مرتفع بشكل أكثر من اللازم"، وتابع: "مهما كانت أهمية الهدف، هل يمكن له أن يبرر هذه التكاليف الباهظة للغاية، أم هل هناك طرق أخرى لتحقيق هذا الهدف؟".

واستطرد شولتس حديثه قائلا إن "الإرهاب" لا يمكن هزيمته بالوسائل العسكرية وحدها "فنحن في حاجة إلى حل لهذا الصراع، حل يضمن الأمن المستدام والدائم"، وصرح المستشار الألماني بأن هناك حاجة إلى توافر رؤية مستقبلية إيجابية لكلا الشعبين، للإسرائيليين والفلسطينيين، وأتم: "رؤية لمستقبل يمكن فيه للفلسطينيين أن يعتنوا بشؤونهم بمسؤولية ويحكموا أنفسهم".