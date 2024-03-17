مزارعون بولنديون يغلقون طريق سريع رئيسي بالقرب من الحدود الألمانية



بدأ مزارعون بولنديون في إغلاق طريق سريع رئيسي بالقرب من الحدود الألمانية للاحتجاج على واردات الغذاء من أوكرانيا ومبادرات الاتحاد الأوروبي المناخية فيما يتعلق بالزراعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن إذاعة راديو تسيت، أن الشرطة تقوم بتحويل حركة المرور بعيدا عن الطريق السريع أيه 2، الذي يربط بين وارسو وبرلين. ونقلت بلومبرج عن منظمين القول إن الاحتجاج من المقرر أن يستمر حتى الأربعاء القادم.

يُذكر أن مزارعين ينظمون منذ أشهر احتجاجات منتظمة ضد سياسات الاتحاد الأوروبي والحكومة الوطنية، مما يسبب قلقا للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك.

وحث وزراء من الاتحاد الأوروبي التكتل على تسريع عملية مراجعة لسياساته من أجل تخفيف احتجاجات المزارعين.