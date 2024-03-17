محافظ المنيا يبحث مع أعضاء من النواب كيفية تلبية مطالب المواطنين وحل مشاكلهم

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال لقائه عددا من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، عددا من قضايا وطلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

وأشار، في بيان له اليوم، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام.

جاء ذلك بحضور كل من النواب "مجدي ملك، أشرف الأحمداوي، محمد نشأت العمدة، أحمد عبدالمنعم".

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجهًا بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.