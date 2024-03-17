واشنطن: لم نر بعد خطة ذات مصداقية من إسرائيل لحماية المدنيين في رفح

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنه لم ير بعد خطة "ذات مصداقية" من الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية حماية مئات الآلاف من المدنيين في جنوب غزة إذا مضت قدما في عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لن ندعم، لا يمكننا دعم، عملية في رفح ليس لديها خطة قابلة للتنفيذ، يمكن التحقق منها وتحقيقها لرعاية 5ر1 مليون شخص يحاولون العثور على ملجأ في رفح".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية قالت إن لديها خطة إخلاء تسمى "الجزر الإنسانية"، لكن الولايات المتحدة منفتحة فقط على "أي خطة ذات مصداقية لرعايتهم. لكننا لم نر ذلك بعد".

تأتي هذه التصريحات بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم الأحد إنه تم إقرار الخطط العملياتية لرفح، وفقا لشبكة (سي إن إن).