في الحلقة الثامنة من مسلسل صلة رحم تدخل «ليلى ــ يسرا اللوزي» في منعطف شديد الخطورة بعد تتابع الصدمات التي تعرضت لها في فترة قصيرة.

بعد الصدمة الأولى التي تلقتها ليلى عندما اكتشفت حقيقة فقدان ابنها والقدرة على الإنجاب نتيجة للحادث الذي تعرضت له، تتضخم هذه الصدمة باكتشاف جديد عندما تعرف أن زوجها حسام على علاقة بحبيبته السابقة جيهان وأنه كان مخمورًا ليلة الحادثة التي تسببت في تلك الكارثة المضاعفة.

المواجهة مع الزوج وحبيبته السابقة وقرارها بالانفصال عن حسام لم يؤثر في الاضطراب الشديد الذي تعاني منه ليلى بعد تلك الكارثة وإنما دفعها هذا الاضطراب إلى التفكير في تناول المهدئات رغم إدراكها كطبيبة نفسية بخطورة هذه الأدوية.

في لحظة ضعف تدخل ليلى إلى مكتب أبيها وتسرق عدد من صفحات دفتر الروشتات وتختمها بختم الطبيب حتى تكون جاهزة لشراء المهدئات سرًا.

تطور جديد ينذر بتحول كبير في شخصية ليلى في الحلقات القادمة، من مسلسل صلة رحم، الذي يواصل تحقيق أعلى المشاهدات على منصة شاهد الإلكترونية ويستمر لليوم السادس في قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

المسلسل من بطولة النجم إياد نصار، والنجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.



أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.