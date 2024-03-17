 خالد يوسف: الممثل حر في قناعاته.. مش هقيس الناس على ميزاني عشان يمثلوا معايا - بوابة الشروق
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خالد يوسف: الممثل حر في قناعاته.. مش هقيس الناس على ميزاني عشان يمثلوا معايا

هديل هلال
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 7:55 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 7:55 م

أجاب المخرج خالد يوسف، عن إمكانية الاستعانة بفنانة مشهورة ارتدت الحجاب ثم خلعته أكثر من مرة وعادت إلى الفن مؤخرًا، قائلًا إنه ليس موقع يسمح له بمحاكمة البشر.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد: «أنا مش في موقع إني أحاكم الممثلة اللي قالت قبل كده إن الفن حرام بعد كده رجعت مثلت، وبعد كده رجعت قالت إن الفن حرام بعد كده رجعت مثلت».

وأشار إلى أنه لا يجد مانعًا من الاستعانة بتلك الممثلة إذا رأى أنها مناسبة للشخصية التي يقدمها وتستطع أداء الدور باحترافية.

وبسؤاله عن رد فعله إذا طلبت تلك الممثلة حذف مشاهدها من العمل لأنها ستعود إلى الحجاب، أجاب: «متقدرش تطلب مني طلب زي ده بعد ما مضت عقد إنها تكمل الفيلم، في عقود وشرط جزائي».

وأكمل: «أنا مش هقعد أبحث في تاريخها وأحاكمها، اللي قدامي هتعامل معاه، لو ممثل صرح تصريحات مش لطيفة أو أنا مش موافق عليها هو حر، مش مطلوب مني أقعدك على ميزان قناعاتي وأقيسك عليه عشان آخدك تمثل معايا، ده مش منصف».

 

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