الأمومة والطفولة بمصر أكتوبر بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم

أقامت أمانة الأمومة والطفولة بحزب مصر أكتوبر، برئاسة أحمد الشرقاوي الأمين العام للحزب بالغربية، وبإشراف راغدة زيدان أمينة الأمومة والطفولة بالمحافظة، حفلا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.

شهد الاحتفال عددا من الفقرات الفنية والاستعراضات والتي شاركت فيها فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة بإحدى القاعات، وبمشاركة البراعم من أبناء أعضاء الأمانة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه كلمة أعربت فيها أمينة الأمومة والطفولة سعادتها بوجود هذا الحشد في حفل يتواكب مع 3 مناسبات كبرى وهي، الاحتفال بشهر رمضان، واليوم العالمي للمرأة، وتكريم الأمهات المثاليات.

وأعرب المهندس جلال الباز الأمين المساعد للحزب عن تقديره للحضور، مشيدا بالدور الذي تقوم به أمانة الأمومة والطفولة في هذا الصدد.

وأشارت نجلاء فتحي الأمين المساعد للحزب، إلى أنها كأم تشعر بالفخر وسط هذا الجمع الغفير وتقدر الدور الفعال الذي تقوم به كل أم تجاه أسرتها.

من ناحيته، أوضح أحمد دربالة، أمين التنظيم، أن مثل هذه المناسبات تؤدي إلى إثراء تواجد الحزب وسط المجتمع؛ مما يؤدي إلى انتشاره في رقعة أكبر على المستوى المحلي والإقليمي.

وقال أحمد الشرقاوي، الأمين العام للحزب بالغرببة، إنه يشعر في هذا المحفل بكثير من الراحة والاطمئنان على مستقبل الحزب في الفترة القادمة، طالما به مثل هذه الأمهات الفضليات، معربا عن شكره لكل السيدات بصفة عامة؛ لأن المرأة هي نصف المجتمع، بل قد تكون هي المجتمع كله في بعض الأحيان والأزمات، مشيرا إلى أن تلك الفعاليات تأتي تنفيذا لسياسة الحزب برئاسة جيهان مديح.

أعقب ذلك فاصل من الاستعراضات الفنية تحاكي العادات والتقاليد المصرية والتراث والفولكلور الشعبي، وبعض أبيات من الشعر، ألقاها الأطفال.

وفي نهاية الحفل تم توزيع بعض الدروع التذكارية لبعض من الأمهات المثاليات اللاتي كان لهن دور بارز وفعال في نهضة المجتمع المحلي والخدمي.