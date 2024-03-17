الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي في محيط دمشق

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سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأفادت تقارير بأن قوات الدفاع الجوي التابع للجيش السوري تصدت لقصف صاروخي اسرائيلي في محيط دمشق.