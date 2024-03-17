 الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي في محيط دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي في محيط دمشق

د ب أ
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 5:22 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 5:22 ص

سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأفادت تقارير بأن قوات الدفاع الجوي التابع للجيش السوري تصدت لقصف صاروخي اسرائيلي في محيط دمشق.


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