تضامن الأقصر: دعم 5453 أسرة مستحقة بمشاريع تنموية

أعلن محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المديرية أشرفت على دعم 5453 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توزيع مشاريع تنموية عليهم، تنوعت ما بين محلات تجارية، وورش نجارة، أو حياكة، أو حدادة، أو تسليم رؤوس المواشي، وذلك على مدار أكثر من 10 سنوات في جميع مراكز المحافظة.

وأوضح بغدادي، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

ودعا بغدادي، منظمات المجتمع المدني زيادة أعداد المستفيدين في الأقصر من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر منهم خاصة القاطنين في النجوع والقرى والكفور.