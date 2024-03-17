على الرغم من حالة عدم الاستقرار في النتائج التي يعيشها مانشستر يونايتد هذا الموسم، مقارنة بالغريم المُعتاد ليفربول المُنافس على صدارة الترتيب، إلا أن مواجهة الفريقين مساء اليوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ربما لا تضمن تفوق محسوما للريدز.

الليفر في مواجهة الشياطين الحُمر بمواجهة لا تقبل القسمة على إثنين، يتنافسان من أجل مواصلة المضي قدما في مشوار البطولة العريقة، لكن التاريخ يقول كلمته عندما يتعلق الأمر بمواجهات الكؤوس.

مواجهات ليفربول ويونايتد الممتدة لأكثر من 100 عام، بلغت 28 مباراة على مستوى بطولات الكؤوس المختلفة، فاز خلالها يونايتد 13 مباراة بينما فاز الليفر 8 وتعادل الفريقان في 7 مرات من قبل.

البداية كانت بتعادل سلبي بين مانشستر يونايتد (نورث هيث سابقا)، وليفربول بنتيجة سلبية في ملعب بنك ستريت بتاريخ 12 فبراير 1898، ضمن الدور الثاني لكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما فاز الليفر في الإعادة بنتيجة 2-1 بعد 4 أيام في أنفيلد.

أما آخر مواجهات الفريقين على مستوى الكؤوس فكانت قبل 3 سنوات وتحديداً في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أيضا وفاز يونايتد بنتيجة 3-2 في أولد ترافورد.

أكبر الانتصارات كان لصالح يونايتد بنتيجة 3-0 في يناير 1948 وقتها فاز الشياطين الحمر على الليفر في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب جوديسون بارك.