

قفزت صادرات الهند من الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة إلى 53ر3 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى ديسمبر من العام المالي الحالي في البلاد، مقابل 998 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة الهندية.

وأظهرت البيانات أن زيادة الشحنات الصادرة أدت إلى زيادة الحصة السوقية للهواتف الذكية إلى 76ر7% خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر من 2% في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" اليوم الأحد .

وكانت زيادة الصادرات قد جعلت الهند ثالث أكبر مصدر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة.