وزيرة الدفاع الإسبانية تحذر: هناك خطر حقيقي من روسيا

حذرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس المواطنين الإسبان من "خطر حقيقي" من روسيا، في أعقاب تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتكررة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وقالت روبليس في مقابلة مع صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية نشرت اليوم الأحد إن "التهديد حقيقي ومؤكد. أعتقد أن تصريحات بوتين في الأسابيع الأخيرة أوضحت أنه يمكن أن يكون مستعدا لاستخدام أسلحة نووية في أي لحظة".

وتابعت "يجب أن نكون مدركين تماما أن قيمنا الديمقراطية والسلام في أوروبا في خطر"، مضيفة أن بوتين يمكن أن ينتقل سريعا من الأقوال إلى الأفعال، كما فعل في أوكرانيا.

وأكدت السياسية الاشتراكية "أعتقد أنه في إسبانيا، نحن لسنا دائما على دراية كافية بالخطر الذي نواجهه، في حين أن هناك أشخاصا، مثل بوتين، يرتكبون مذبحة حقيقة في دولة مثل أوكرانيا".



وتابعت روبليس أن أوكرانيا تمر حاليا بوقت صعب للغاية، مضيفة أن إسبانيا ستواصل القيام بكل ما بوسعها لمساعدة أوكرانيا.

وأضافت: "دعم أوكرانيا لا يعني فقط الدفاع عن سلامة أراضيها، ولكن أيضا شيء أكثر أهمية وهو السلام والقيم التي تميز التعايش الديمقراطي في أوروبا والتي تتعرض بوضوح لتهديد من بوتين".