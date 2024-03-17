مسئول هندي: أتمنى أن يزور مودي فعالية الشركات الناشئة التي تستضيف ما يزيد على 2000 شركة



قال أمين إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة الهندية، راجيش كومار سينج، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد يزور فعالية الشركات الناشئة، وهو حدث للشركات الناشئة يبدأ غدا الاثنين، وتقام على نحو واسع النطاق.

ونقلت وكالة برس تراست أوف إنديا عن سينج قوله، خلال حديثه عن حدث رفع الستار عن فاعلية الشركات الناشئة، إن الحكومة تلعب دورا داعما لفعالية النظام البيئي للشركات الناشئة الذي سيُعقد في "براجاتي ميدان" اعتبار من غد الثامن عشر من مارس وعلى مدى ثلاثة أيام.

وأضاف سينج "نأمل أن نجعل رئيس الوزراء يزور هذا الحدث. والآن بعد الإعلان عن الانتخابات، هناك إجراءات تقليدية ورسمية.. لكننا مازلنا نأمل فى أن نتمكن من اصطحابه إلى هذا الحدث".