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رئيس التيار الوطني الحر اللبناني: مستعدون لإعادة التحالف مع حزب الله

بيروت (د ب أ)
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 12:14 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 12:14 م

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل، الاستعداد لإعادة التحالف والشراكة مع حزب الله.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الأحد، عن باسيل قوله، في لقاء نظمه التيار بعنوان "من جيل لجيل": "لا يفكر أحد أننا نندم على التحالف مع حزب الله، وفي أي ساعة يعود الحزب إلى التفاهم نعود إليه".

وأضاف أن "التفاهم أعطانا 15 سنة استقرار في البلد، وفي وقت كانت هناك نية لعزل الحزب جاء التفاهم فنسجنا الشراكة وأدى إلى إرساء الاستقرار، خسرنا شعبيا جراء التفاهم لأن تسويق حزب الله في الشارع اللبناني صعب وخصوصا لدى الشباب، ورغم ذلك قمنا بالتضحية بشعبيتنا مقابل الاستقرار".

وتابع: "ولكن عندما وصلنا إلى مكان الحزب لم يعد يسير معنا بالشراكة ابتعدنا، من هنا نقول إذا عدتم عدنا، أي إذا عاد حزب الله إلى الشراكة نعود".


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